Panucci e il Milan “spento e triste”: il confronto con Pioli

Ecco la risposta di Pioli: "Non mi aspettavo questo tipo di prestazione, dato che sono a conoscenza delle qualità dei miei giocatori e so che, in queste gare, danno sempre il meglio. Ora facciamo davero fatica a reagire a un nostro errore e a restare una squadra. Ci pesa molto la mancanza dei risultati e non siamo in grado di reagire alle difficoltà chi incontriamo". Il Milan deve cambiare il modulo? Il 4-2-3-1 potrebbe essere passato di moda >>>