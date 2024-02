Prandelli loda Thiago Motta: “È il vero innovatore del campionato perché …”

Prandelli, poi, è entrato ancora più nel dettaglio sul calcio che Thiago Motta esprime con il suo Bologna. “Chi ha la palla riesce ad avere due passaggi possibili e sicuri ai propri fianchi ma anche uno in profondità breve o lunga. Lo capisci per bene guardando la sua squadra dall’alto: ed è anche per questo che le avversarie non hanno ancora capito come funziona il suo gioco, perché sono tante le soluzioni, i cambi di ruolo, l’occupazione dei settori. Vero è che qualche schema lo ha anche lui, ma non è mai uguale a se stesso. Per questo, per me, Thiago è il vero innovatore del campionato".