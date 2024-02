Panchina Milan, parla l’ex collaboratore: “De Zerbi? Ad una condizione”

Carlo Nicolini , preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk ed ex collaboratore di Roberto De Zerbi , ha rilasciato alcune dichiarazioni in una delle trasmissioni di 'TV Play', soffermandosi sul possibile futuro del tecnico del Brighton , recentemente accostato anche al Milan in vista della prossima stagione. Ecco, quindi, le sue parole.

Panchina Milan, Nicolini: "De Zerbi accoglierà un progetto che lo coinvolga"

"L'ha detto più volte, vuole tornare in Italia. Però andrà soltanto in una big che lo segue in tutto e per tutto. Non prenderà una squadra tanto per prenderla, deve esserci un progetto che gli piaccia e che lo coinvolga in prima persona. È un allenatore particolare che deve essere appoggiato nelle sue idee. Andrà dove vedrà che c'è più feeling e dove può essere in primo piano. I club stranieri hanno più disponibilità di assecondarlo, in Italia un po' meno".