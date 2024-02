Paul Barber , direttore esecutivo del Brighton , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'BBC Radio' ed ha di fatto annunciato la volontà di trattenere Roberto De Zerbi, recentemente accostato al Milan in vista della prossima stagione in caso di addio di Stefano Pioli . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, senti Barber: "Il Brighton vuole trattenere De Zerbi e il suo staff"

"Non serve essere ingegneri spaziali per capire che quanto meglio un allenatore lavori, tanto più i grandi club saranno interessati a lui. Ed è altrettanto chiaro che i pretendenti giocano a un livello più alto del nostro. Ma il Brighton ha un pacchetto interessante per trattenere lo staff tecnico e i suoi giocatori. Se siamo tra i primi sei o sette della Premier League, se siamo negli ottavi di finale di Europa League, se continuiamo a lottare per la FA Cup, vuol dire che siamo ai massimi livelli. E siamo sicuri di avere qui un pacchetto interessante per invogliarli a lavorare e restare con noi. Restiamo umili, sappiamo da dove veniamo ma anche dove vogliamo arrivare. E per questo molte brave persone vogliono venire da noi, e restarci". LEGGI ANCHE: Youth League - Segui con noi la diretta live testuale di Milan-Braga >>>