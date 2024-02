Panchina Milan, l’agente di Klopp: “Ecco cosa farà Jurgen l’anno prossimo”

Jurgen Klopp, attuale tecnico del Liverpool, può essere un'ipotesi per la panchina del Milan? Ecco le parole del suo agente

Nelle ultime settimane Jurgen Klopp ha rivelato a sorpresa la sue decisione di lasciare il Liverpool al termine della stagione. Una notizia che, in men che non si dica, ha scatenato le fantasie dei tifosi del Milan, speranzosi di vederlo sulla panchina rossonera qualora dovesse lasciare Stefano Pioli a fine anno. In merito al futuro del tecnico tedesco è intervenuto il suo agente, Marc Kosicke, ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland'. Ecco, dunque, le sue parole.