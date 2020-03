Panchina Juventus – Zidane: “Nessun contatto, ma tutto può cambiare”

NEWS JUVENTUS – La panchina della Juventus è ancora terra di conquista, nonostante la scorsa estate sia partito un nuovo progetto con Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli però non sta convincendo, e i risultati non sono più dalla sua parte. E oggi Zinedine Zidane ha parlato proprio di un futuro sulla panchina juventina.

Zidane è tornato al Real Madrid, ma la prossima stagione Florentino Perez potrebbe decidere di cambiare ancora. Queste le parole del tecnico francese: “Futuro? Non mi ha chiamato nessuno e io sto pensando solo al Real. Non so nulla, si dicono molte cose. La certezza di quello che verrà non esiste, conta solo quello che faccio ogni giorno. Mi sento sostenuto dalla società, remiamo tutti dalla stessa parte ma sappiamo come funzionano le cose. Oggi sono l’allenatore del Real ma domani questo può cambiare“.

Sempre in tema allenatori, Ivan Gazidis pare sempre più orientato a Ralf Rangnick. Conosciamo meglio il possibile, futuro, manager del Milan: continua a leggere >>>

