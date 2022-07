Pancaro: “Al Milan serve un altro Leao, mercato intelligente”

Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre di Milan e Lazio, ha parlato del mercato rossonero. A suo dire servirebbe un altro Leao

Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre di Milan e Lazio, ha parlato del mercato rossonero. A suo dire servirebbe un altro Leao, ovvero un calciatore con le caratteristiche del portoghese. Questo l'intervento di Pancaro a TMW Radio: "Il Milan ha bisogno di fare qualcosa e mi pare che si stiano muovendo in questo senso. I rossoneri hanno costruito la vittoria dello scudetto sulla difesa e la porta, con un'operazione straordinaria per sostituire Donnarumma. Hanno contribuito, poi, Kalulu e Tomori che sono stati fondamentali. Ad oggi il mercato del Milan è sulla scia degli altri anni, ossia con molta intelligenza e giocatori funzionali. Se dovesse arrivare De Ketelaere sarebbe un grandissimo mercato visto che se ne parla un gran bene. Se dovesse riuscire a prendere anche un esterno con le stesse caratteristiche di Leao sulla destra sarebbe un mercato straordinario".