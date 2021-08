Palmeri: “La corsa dell’Inter potrebbe paradossalmente essere sul Milan”

Tancredi Palmeri parla della corsa Champions: "La Juve vincerà lo Scudetto, Milan e Inter in difficoltà. Vedo meglio Atalanta, Napoli e Roma"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della corsa ai primi posti per la prossima Serie A in un editoriale su Tuttomercatoweb.com. Soffermandosi sulle due milanesi, Palmeri pensa che l'Inter debba ambire ad un quarto posto, inteso come una qualificazione in Champions League, senza sognare lo Scudetto. Inoltre, il giornalista sottolinea come il Milan potrebbe andare incontro a numerose difficoltà, visto il ritorno nella massima competizione europea dopo 7 anni.