Palermo, Segre: “Mi sento simile a Tonali e mi ispiro a Valverde”

Le parole di Jacopo Segre su Sandro Tonali e Federico Valverde

"Mi sento simile a Tonali, un giocatore di quantità e sostanza ma anche di qualità. Entrambi ricopriamo diverse posizioni in campo, siamo molto duttili ma soprattutto diamo sempre tutto in campo in ogni partita. Mentalità e forza sono due elementi fondamentali. Mi ispiro invece a Valverde del Real Madrid, un calciatore moderno e giovane che fa della fisicità e della tenacia i punti di forza".