Pagliuca: “Donnarumma? La situazione al Milan poteva essere gestita meglio”

Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto a 'Radio Radio', Gianluca Pagliuca ha rilasciato delle dichiarazioni, parlando anche dei portieri del Milan e di Donnarumma.

Sull'alternanza tra Handanovic e Onana: "Se il portiere è veramente forte dovrebbe giocare sempre sia in campionato che in Champions. Ad esempio l’Handanovic di qualche anno fa meritava di giocare tutte le competizioni, ma quest’anno sono d’accordo con la scelta di Inzaghi di alternarlo con Onana. Per intenderci il Maignan della situazione è assolutamente insostituibile".

Su Tatarusanu: "Ha fatto diverse volte il titolare già l’anno scorso. E’ un discreto portiere che può dare buone garanzie".

Sulla favorita per lo Scudetto: "Resto dell’avviso che l’Inter ha ancora qualcosa in più delle altre, ma ultimamente sta avendo troppi passi falsi. Vedo molto bene anche il Napoli che mi sta davvero stupendo, senza dimenticare Milan e Juventus. I bianconeri non è mai morta, soprattutto quando recupererà tutti gli infortunati".

Su Donnarumma: "È andato in una grandissima società come il Paris Saint Germain e ha fatto bene. La situazione precedente con il Milan non è stata forse gestita benissimo un po’ da tutte le parti in causa. La cosa poteva essere gestita diversamente anche da parte di chi lo gestiva. L’anno scorso poi è incappato in una stagione particolare con un allenatore che lo alternava sempre con l’altro portiere e questo non ha fatto bene ad entrambi. Quest’anno invece lo vedo molto più sereno da titolare fisso".

Sui suoi portieri preferiti: "Di bravi ce ne sono tanti. Courtois nella finale di Champions tra i pali del Real Madrid mi ha fatto commuovere. Ovviamente mi piace tanto Donnarumma che ha ancora un ampio margine di miglioramento. Da sottolineare anche Vicario dell'Empoli che ho avuto modo di apprezzare nel match del Dall'Ara contro il Bologna".