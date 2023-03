Paganin: “Il Milan ha bisogno del gioco collettivo, ha perso identità”

Milan, le parole di Antonio Paganin

"Il Milan ha cambiato modulo e ha perso identità. E' una squadra che per poter bypassare la carenza di qualità ha bisogno di un gioco collettivo. Nel momento in cui togli quelle certezze sono venute a galla le pecche singole, di un organico che non ha certe qualità. Per me all'Inter hanno già deciso ed è una somma di quello successo lo scorso anno e questo. Per il Milan è più complicato, va tenuto presente che lo scorso anno hai vinto e non avevi un organico migliore. Quest'anno hai fatto una magia portando ai quarti la squadra e in campionato zoppica anche per alcune assenze". Mercato Milan, occhi puntati su un talento serbo del Porto.