Pagani: “Gimenez ha fame e qualità, il futuro del Milan è nelle sue mani”

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa da poco meno di un mese, ma è già tempo, per i l Milan di pensare alla finestra trasferimenti della prossima estate. Il club rossonero, con i propri osservatori in giro per il mondo, sta facendo seguire numerosi talenti per il presente e per il futuro. Anche e soprattutto in Sudamerica , una terra da sempre foriera di potenziali fenomeni. Abbiamo parlato un po' del mercato del Milan, proprio con particolare riferimento al 'fútbol' dell'altra parte del mondo, con Daniele Pagani , collaboratore di 'Esquire' ed esperto di calcio sudamericano. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ho visto un attaccante consistente, qualcosa di incoraggiante per il presente e per il futuro del Milan. L’assist confezionato per João Félix ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, a San Siro, come i timbri sul cartellino contro Empoli e Verona in campionato e quello contro il Feyenoord nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League, al di là dell’epilogo finale infelice, sono chiaramente gli episodi da highlights che restituiscono le sensazioni più positive a primo impatto, ma si è intravisto molto altro. La fame, in particolare. Ganas de ganar, brama di conquistare, immune alla síndrome del Jamaicón. Giménez è anche quel tipo di centravanti in possesso di colpi individuali di una certa cifra tecnica, generoso nel lavoro sporco spalle alla porta, bravo nell’aggredire la profondità. Ne ha tante, di qualità, nel suo mazzo di chiavi. Deve solo riuscire a ultimare la regolazione di qualche cingolo, per completare il proprio percorso di maturazione in un senso conclusivo, definitivamente compiuto". LEGGI ANCHE: Milan, spazio alla freschezza: Sottil può dare quella scossa che serve >>>