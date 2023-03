Padovan: “Contro l’Udinese gara combattuta. Assenza di Theo pesante”

Intervenuto su 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato dell'assenza di Theo Hernandez di questa sera. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Stasera con l’Udinese vedo una partita combattuta e difficile: il Milan non ha tutti gli effettivi e l’assenza di Hernandez è pesante. Ballo-Tourè non è Theo e Leao da quando è stato spostato dietro la punta rende meno. Pioli deve avere molte risposte positive dalle seconde linee e dagli esperimenti a cui sta sottoponendo la squadra". Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"