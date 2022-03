Padovan: “Grande occasione per Pioli battere Spalletti per la prima volta”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul fatto che Stefano Pioli non ha mai battuto Luciano Spalletti

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato del tabù di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero, come ben si sa, non ha mai vinto contro Luciano Spalletti, tecnico che domani sarà presente sulla panchina del Napoli avversario del Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Il fatto che Pioli non abbia mai battuto Spalletti influisce tanto sulla partita. Questa è una spinta per l'allenatore che pensa di superarlo prima o poi. I tabù esistono ma anche questi vengono spezzati. Non so se Pioli domani sera riuscirà a batterlo per la prima volta, ma avrà una grande occasione per farlo".