Padovan: “Origi non assicura tanti gol. Inter e Juventus più avanti”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato l'arrivo di Origi al Milan e i movimenti di mercato relativi a Juventus e Inter. Queste le sue parole sulle prime mosse delle tre società, a 'Sky Sport 24': "Origi non è un centravanti che può assicurare tanti gol. Arriva da qualche stagione modesta. Il Milan è in ritardo, Inter e Juventus sono più avanti in questo momento. Anche per questo i tifosi aspettano con ansia i rinnovi di Maldini e Massara".