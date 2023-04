Padovan: “Il Napoli ha giocato meglio del Milan” | NEWS

"Per me Milan-Napoli, è stata una partita ricca di occasioni da rete, con qualità di gioco molto alta, grandi azioni e pochi errori nei passaggi. Un manifesto per tutto il calcio italiano. Per me il Napoli ha fatto la partita e ha giocato meglio, mentre il Milan ha approfittato della giocata di Brahim Diaz segnando con Bennacer. Ritorno? Sarà tutto aperto". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Non si spegne la fiamma? Occhio al vecchio pallino