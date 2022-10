Padovan: “Napoli concerto che suona, il Milan vive della luce di Leao”

Giancarlo Padovan non perde occasione per pungere il Milan anche se, negli ultimi anni, risulta chiaro come ci siano sempre meno argomenti sui quali discutere in maniera negativa. Nel corso della scorsa stagione, ad esempio, famose sono le sue continue dichiarazioni su un'Inter Campione d'Italia annunciata per diversi motivi, ad esempio una rosa più lunga e di maggiore qualità. Il tempo non gli ha dato ragione. Il giornalista però ci riprova.