Padovan: “Il Milan avrà un po’ di pressione, ma deve andare a Verona per vincere”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in vista del match di stasera contro il Verona

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato del match di stasera tra Verona e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan avrà un po' di pressione addosso, perché dovrà rispondere con una vittoria. È vero che può anche pareggiare nelle prossime tre, ma sarebbe meglio riportarsi davanti all'Inter. Meglio non fare questi conti, credo che condizionino le prestazioni. Il Milan deve andare a Verona per vincere, ne ha la possibilità anche se sarà una partita complicata. Il Verona è in grande forma e non regalerà niente a nessuno".