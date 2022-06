Padovan: “Milan, con Botman metti la difesa definitivamente a posto”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato della difesa del Milan e dei possibili colpi in entrata per rinforzare il reparto difensivo dei rossoneri.

"Per quanto riguarda la difesa il Milan è messo molto bene: ha un portiere formidabile come Maignan, due esterni che sono affidabilissimi come Calabria e Theo, in mezzo hanno fatto bene Kalulu e Tomori dopo l’infortunio di Kjaer. Il danese rientrerà, quindi se il Milan prenderà questo Botman, che sinceramente non conosco, si mette a posto definitivamente. Perderà Romagnoli che quasi sicuramente andrà alla Lazio, ma rientra Kjaer ed eventualmente ci sarebbe Botman. Sarebbe il reparto più solido e quasi meno bisognoso di rinforzi". Milan, le top news di oggi: Leao e Bennacer, rinnovi in stand-by.