Padovan: “Il Milan non è più forte del Borussia Dortmund. Su Pioli…”

“Tanto per essere chiari: tecnicamente, fisicamente e agonisticamente, il Milan non è più forte del Borussia, ma sono convinto che tatticamente il Milan sia squadra almeno quanto lo sono i tedeschi che, per essere precisi, non hanno esattamente una fulgida tradizione in materia. Loro vanno, a volte ti attaccano a testa bassa, in altre perdono l’equilibrio. Non è certo un invito a giocare di rimessa o ripartenza, però sono del tutto persuaso che le accelerate di Leao (e non solo quelle) gli possano fare male”.

"Parlando in maniera pragmatica, anche se Pioli non firmerebbe mai per il pari, devo ammettere che non sarebbe un cattivo risultato. Dando per scontato (scontato?) che il Paris Saint Germain batta il Newcastle, tornare imbattuti dalla Germania avrebbe un suo significato. Chiaro che non aver superato gli inglesi complica molto la qualificazione, chiaro anche che questa sera il Milan non parta battuto. Insomma, sono molto più possibilista oggi di quanto non lo fossi prima del derby".

