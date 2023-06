Padovan: “Tra Maldini e Cardinale non c’è mai stata unione”

Il noto giornalista ha poi continuato: "Purtroppo per lui, per Pioli e per il Milan si è trattato di un fallimento. Così il Milan è rimasto vecchio e prevedibile, come il finale di questa breve storia tra un dirigente-bandiera, che ha portato comunque uno scudetto, e una proprietà esigente e scontenta dell’ultima stagione. Essere entrati in zona Champions solo grazie alla penalizzazione della Juventus o venire estromessi dall’Inter in semifinale di Champions League, è stato uno smacco, altro che stagione da 8".