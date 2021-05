Padovan: ‘Donnarumma? E’ un professionista serio” | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Giancarlo Padovan ha parlato della vicenda che ha coinvolto Donnarumma in una discussione con i tifosi del Milan

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Gigio Donnarumma e della discussione animata che ha avuto con alcuni ultras del Milan. Queste le sue parole. "Qualcosa ha già inciso. La presenza di sabato dei tifosi dopo pranzo a Milanello secondo me ha disturbato Donnarumma. Lui è un professionista serio che può parare anche questi colpi bassi. Possiamo dire che il Milan, al momento, non ne abbia risentito. Domenica c'è una partita fondamentale e, secondo me, Pioli, calciatori e dirigenza hanno il diritto di prepararla con il massimo della serenità e fa bene Maldini a dire che nessuno può intervenire su questa vicenda".