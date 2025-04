Padovan: “Difesa a tre per il Milan? Un azzardo dettato dalla necessità”

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato le possibili mosse tattiche di Sergio Conceiçao in Udinese-Milan

Giancarlo Padovan , ospite negli studi di Sky Sport 24 , ha analizzato le possibili mosse tattiche di Sergio Conceição in vista della sfida di questa sera contro l’Udinese, soffermandosi in particolare sull’ipotesi di un Milan schierato con la difesa a tre. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Credo sia un azzardo, ma a volte l'azzardo è dovuto ad una necessità. Le assenze effettivamente ci sono, Tomori, Gabbia e Pavlovic hanno le caratteristiche per giocare a tre. Secondo me è più necessità che altro, forse se l'avesse provata prima sarebbe potuta essere una soluzione, ma così mi sembra più una toppa ad una situazione transitoria. Se Conceiçao vuole una squadra più difensiva è giusto che metta la difesa a tre. Io però preferisco il Milan con la difesa a quattro che è più nelle corde della squadra rossonera. Gli errori non sono di reparto, ma individuali, quindi chiederei più attenzione ai difensori milanisti".