Orsato: “Il VAR a chiamata? Noi siamo disponibili e in prima linea”

Intervistato a Radio Anch'io Sport, Daniele Orsato, tra i più importanti ex arbitri italiani, ha parlato della possibilità di introdurre in Serie A il tanto richiesto, e discusso, Var a chiamata. Ma non solo, poiché si è parlato anche della possibilità che i direttori di gara possano spiegare le proprie decisioni arbitrali al pubblico, proprio come già succede in Inghilterra. Insomma, dopo le tantissime polemiche che si accendono ogni fine settimana, questi cambiamenti potrebbero far svoltare la Serie A. Ecco, di seguito, tutte le parole di Orsato.