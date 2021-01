Orrico: “Vi spiego la forza del Milan” | News

Orrico: “Il Milan ha tanti punti di forza”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Corrado Orrico, ex allenatore tra le tante anche di Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del Milan. “La forza del Milan è nelle geometrie, nell’allenatore e in Ibra”. Ha anche parlato di calciomercato, dicendo la sua riguardo il nuovo acquisto rossonero Mandzukic. “E’ fermo da sei mesi e non ha giocato chissà in quali squadre. E’ un giocatore che il Milan non aveva, dà un certo movimento. Può sostituire Ibra con la sua ignoranza fisica e i colpi di testa”.

Corrado Orrico è un ex giocatore e un allenatore di calcio. Ha giocato nella Sarzanese nelle varie categorie dilettantistiche, mentre da allenatore si è seduto su tante panchine. I più grandi successi sono arrivati con la Carrarese, dove ha vinto un campionato di Serie D, due campionati di Serie C e due Coppe Italia. Con la Lucchese ha vinto altre due Coppe Italia. L’ultima apparizione da allenatore risale al 2013, quando sedeva la panchina del Gavorrano.