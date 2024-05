Orlando è certo: “De Zerbi al Milan? Ci penserei. Sul mercato…”

Orlando vedrebbe bene De Zerbi al Milan

"Se fossi in lui non tornerei in Italia, ma se ti chiama il Milan...Il Milan è il Milan. Se ti garantiscono un certo tipo di mercato, credo che un pensiero lo faccia. Rescindere un contratto col Brighton credo che abbia fatto anche due conti. Con 2-3 innesti il Milan può competere in campionato e in Europa. Fossi in lui ci penserei, è un'opportunità troppo importante".