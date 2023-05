Orlando: “Che il Milan sia una squadra da migliorare è evidente”

L'ex giocatore ha poi concluso, tornando a parlare di un giocatore come Franck Kessié: "Serve uno alla Kessié se vuole giocare ancora con quel modulo, perché se n'è sentita la mancanza quest'anno. E poi la catena di destra, in particolare davanti. Messias credo debba andare via, Saelemaekers può essere tenuto in una rosa". LEGGI ANCHE: Milan, segnali di rottura con Rebic >>>