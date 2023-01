Milan, Orlando: “Credo che Pioli non sappia cosa fare adesso”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di difficoltà che sta vivendo il Milan

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio nella trasmissione Maracanà e si è soffermato in modo particolare sul Milan . A suo modo di vedere, al momento Stefano Pioli , allenatore rossonero, non saprebbe realmente cosa fare, anche perché il gruppo dimostra di essere con lui. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Massimo Orlando su Stefano Pioli

"Tutto è partito dalla partita con la Roma. E' un patatrac inspiegabile, davvero credo che non sappia cosa fare Pioli, il gruppo è con lui. Non credo che non ci sia fame, è un gruppo che ha vinto poco. E' qualcosa di inspiegabile e sarà difficile trovare qualcosa di nuovo. Un disastro inspiegabile. E ora rischi la Champions".