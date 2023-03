Orlando: “Al Milan cambia avere contro Osimhen o Simeone”

Intervenuto nel consueto appuntamento con TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Massimo Orlando ha parlato del match tra Napoli e Milan , in programma nella giornata di domenica 2 aprile. In modo particolare l'ex calciatore si è soffermato sulla differenza per i rossoneri tra l'avere contro Victor Osimhen e Giovanni Simeone . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Orlando in vista di Napoli-Milan

"Sposta tanto sì. E' un giocatore fantastico, poi aveva trovato continuità anche nel fare gol. Sarà un'assenza pesante. Spero sia uno stop solo precauzionale. Comunque i sostituti hanno sempre fatto bene. Per il Milan fa differenza avere contro Osimhen o Simeone, mi sentirei un po' più tranquillo. Se fossi in Spalletti farei un po' di turnover per la Champions, per evitare problemi".