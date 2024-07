Orlando: “Fonseca? C’è scetticismo sul Milan. Dipenderà dai risultati”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan e del nuovo tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca : "Una volta che ha scelto il Milan, un po’ di cazzimma deve tirarla fuori e qualcuno glielo avrà detto. E’ bravo, lavora molto sul campo. Ora spero che la società gli metta tra le mani una squadra competitiva. Scetticismo? Ha fatto bene in Ucraina, alla Roma, ma anche al Lille".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Non sono riusciti a prendere Conte, ma Fonseca per me può fare bene. Sarà di sicuro monitorato dai tifosi, i risultati diranno poi di più. La speranza è che parta bene".