Orlando: “Derby? Se vincesse il Milan, l’Inter sentirebbe la pressione”

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del derby tra Inter e Milan. In caso di vittoria rossonera si potrebbe riaprire tutto

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del derby tra Inter e Milan. In caso di vittoria rossonera si potrebbe riaprire tutto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Se l'Inter vince, credo si possa dire che è finita per lo Scudetto. Se vince il Milan, rientrerebbe anche il Napoli, che ora recupera giocatori fondamentali. L'Inter così sentirebbe la pressione. La Juve non credo possa rientrare. Gioca troppo male, è vero che è arrivato Vlahovic ma giocava in un contesto dove c'era un gioco, dato da Italiano. Vlahovic non risolve tutti i problemi". Le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva, recupero Tomori, rinnovo Bennacer e tanto altro