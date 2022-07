Origi: “Voglio integrarmi in fretta, conoscere la cultura e la lingua”

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha concesso un'intervista al canale ufficiale del club rossonero. Queste le sue dichiarazioni in merito alla lingua, all'adattamento e al suo contributo: "Arrivando qui mi sono subito sentito a casa. Sono arrivato in un club con grande storia, voglio iniziare a capire la cultura, le persone e come vanno le cose qui. Fino ad ora è stato tutto fantastico. Mi sono preparato fisicamente e mentalmente per essere qui, per poter dare il massimo ed aggiungermi alle fondamenta del Milan. Avere la possibilità di costruire qualcosa assieme è fantastico. Penso di poter dare molto: passione, felicità, esperienza e speriamo anche gol e assist. Voglio lavorare con i miei compagni, creare quell'atmosfera all'interno del gruppo, quel rapporto che poi ti porta a vincere. Squadre come il Milan vogliono sempre stare al vertice".