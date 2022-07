Origi: “Maldini e Massara vogliono 20° Scudetto e seconda stella”

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha rivelato qual è stata la richiesta dei due dirigenti non appena sbarcato dal Liverpool

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN' (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). Ecco le dichiarazioni dell'ex centravanti del Liverpool sull'obiettivo seconda stella per il Diavolo di Stefano Pioli. Un risultato che manderebbe davvero in visibilio tutti i sostenitori rossoneri.