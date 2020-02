Ordine: “Pioli fa cose giuste, non sbaglia una frase ed è un lavoratore”

ULTIME NEWS MILAN – Franco Ordine, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato dell’operato di Stefano Pioli dal suo arrivo al Milan. Ecco cosa ha detto: “Pioli dal punto di vista tecnico fa cose giuste, senza colpi di genio e senza errori. Dal punto di vista personale davanti a questo Vietnam che si è scatenato nervi d’acciaio, non sbaglia una frase, non ha una reazione, si chiude a Milanello e lavora”. Intanto ecco le sue dichiarazioni di ieri in conferenza stampa, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android