Ordine: “Il Milan deve fare lo stadio da solo a Sesto San Giovanni” | News

La realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter è un tema di cui si parla quotidianamente. Tra mille problemi e diverse soluzioni trovate, la realtà dice che ancora nessuna decisione è stata presa in merito alla costruzione dell'impianto. In merito a questo argomento è intervenuto su 'Radio 24', durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Franco Ordine.

"Secondo me il Milan deve fare da solo lo stadio a Sesto San Giovanni e chiudere questa pantomima col Comune, Sgarbi e compagnia. Sarebbe immorale che una città come Milano rinunciasse ad un investimento di un miliardo e duecento milioni in questo periodo", ha detto il giornalista.