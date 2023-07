Ordine: “Al Milan manca lo scudo davanti alla difesa. Riprenderei Kessié”

Le parole di Franco Ordine su Franck Kessié

"Tutti dicono che manca il centravanti al Milan. No, manca lo scudo davanti alla difesa, c'è bisogno di uno alla Desailly. Per me sarebbe l'ideale andare a prendere Kessie, anche per togliere una pedina alla Juventus, ma so che non è possibile".