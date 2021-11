Ordine: “Messias? Servono conferme per essere successore di Kakà”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato del momento delle due squadre milanesi. Sul fronte Milan attenzione alla favola Junior Messias

" Sono passati la bellezza di 16 anni (23 novembre 2005 la data) dal precedente successo in tandem di Inter e Milan in Champions League : troppi per restare inosservati. L’Inter è già qualificata agli ottavi dopo una lunghissima rincorsa così da consentire a Simone Inzaghi d’incassare il primo successo personale sulla scomoda sagoma di Antonio Conte, mai riuscito nell’impresa nei due anni ad Appiano Gentile.

"Al Milan è toccato in sorte (inevitabile muovendo dalla quarta urna) un raggruppamento d'acciaio e dopo l'impresa di Madrid non ne è uscito stritolato come ha rischiato avendo guadagnato prima 1 punto in 4 sfide grazie a quella sventurata esibizione dell'arbitro turco. A Madrid il brasiliano Messias è uscito dalla cronaca ordinaria per entrare di prepotenza nella favola. Serviranno autorevoli conferme per eleggerlo a degno successore di Kakà".