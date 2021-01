Ordine: “Mandzukic e Ibra? Nessun problema” | Milan News

Parola d’Ordine: “Nessun problema tra Ibra e Mandzukic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato del possibile nuovo acquisto del Milan Mario Mandzukic. “L’unico aspetto che mi preoccupa è quello relativo alla sua condizione fisica. Anche se ha continuato ad allenarsi, non gioca una partita da dieci mesi”. Ha proseguito il discorso riflettendo sul fatto che i rossoneri farebbero bene ad avere un’alternativa in più in attacco per affrontare nel miglior modo possibile gli impegni futuri. “Il Milan avrà bisogno di Mario soprattutto a partire da febbraio, quando si giocherà ogni tre giorni e ci sarà anche l’Europa League”. Ha concluso il suo intervento parlando della convivenza tra l’attaccante croato e Zlatan Ibrahimovic. “Non sarà un problema, figuriamoci se Ibra si fa condizionare dalla presenza di Mandzukic. Al contrario, lo metterà subito in riga”. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON COLLOVATI >>>