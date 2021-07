Ordine: “Il Milan è l’eccezione in un calciomercato depresso e immobile”

Franco Ordine sottolinea la bontà del calciomercato del Milan: "I rossoneri sono gli unici che si muovono in questa situazione di stallo"

Riccardo Varotto

Franco Ordine ha fatto un commento sul calciomercato in generale, sottolineando l'eccezione Milan. Ordine sottolinea come il mercato sia bloccato per le squadre di Serie A sia per colpa del Covid-19, ma anche per errori di gestione negli anni passati. Si sono create rose XXL piene di esuberi, i quali non riescono ad essere ceduti dalle varie società. La conseguenza è una difficoltà nell'effettuare acquisti. Questo perché gli stipendi di questi giocatori prosciugano le casse delle varie squadre.

"Il calciomercato è bloccato in parte dalla crisi e in parte da una realtà ignorata, e cioè dalle rose XXL di Serie A e Serie B. La conseguenza più vistosa è la seguente. La stragrande maggioranza di ds e addetti ai lavori, prima di passare agli acquisti, provano a liberarsi degli elementi giudicati in soprannumero".

Ordine sottolinea come il Milan sia un'eccezione in questa situazione di stallo: "C'è una sola eccezione al panorama depresso di questi giorni ed è il Milan che ha però una chiave positiva da esibire e un deficit da colmare. La chiave positiva è la seguente: la politica dei prestiti gli ha consentito di restituire al mittente alcuni componenti della rosa della passata stagione e di procedere alla revisione contrattuale nel caso di Tonali, al riscatto in quello di Tomori, a confermare Diaz e a lasciare a casa gli altri giudicati di scarso interesse".

Infine, arriva anche un commento sulla perdita di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma: "La perdita, tecnica e finanziaria, di Donnarumma e Calhanoglu, a costo zero, costituisce una spinta emotiva a risalire la china e a completare l'organico che sarà giudicabile il 22 agosto. Molto dipenderà dal sostituto del turco non ancora identificato perfettamente".