Ordine: “Gattuso è un monumento dell’umiltà. Al Napoli sta facendo bene”

MILAN NEWS – Franco Ordine, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Tutticonvocati su Radio 24 e ha parlato dell’ex allenatore del Milan, Gennaro Gattuso.

Ordine ha detto: “Gattuso è un monumento dell’umiltà. Averlo visto parlare in quel modo mettendo in silenzio non solo i giocatori, ma anche Aurelio De Laurentiis, mi dà l’idea che sia entrato nella testa dei suoi giocatori. Al Napoli sta lavorando molto bene”.

Nel frattempo, oltre alle parole di Ordine, arrivano importanti news di mercato su un vecchio pupillo proprio di Gattuso: si tratta di Tiémoué Bakayoko. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

