Calciomercato Milan – Termina il prestito di Bakayoko al Monaco

CALCIOMERCATO MILAN – Il Monaco, ha reso noto che, con un comunicato apparso sul proprio sito, che ben 7 giocatori dell’attuale rosa non faranno più parte della squadra anche nella prossima stagione. Fra questi c’è Tiemoué Bakayoko.

Oltre al francese, che tornerà al Chelsea dopo il termine del prestito, lasciano il club monegasco anche Danijel Subasic, Diego Benaglio, Seydou Sy, Moussa Sylla, Islam Slimani e Adrien Silva. Il Milan, che punta ad un ritorno di Bakayoko, è vigile sulla vicenda e qualora il mediano venisse messo nuovamente sul mercato dal club allenato da Franck Lampard, potrebbe tentare l’affondo per il possibile ritorno.

In casa Milan invece pare sempre più vicino l’accordo con Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di contratto. Ivan Gazidis ha un piano al riguardo. Clicca qui per saperne di più >>

