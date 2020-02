Ordine: “Frattura clamorosa nella dirigenza del Milan, ecco le due visioni”

ULTIME NEWS MILAN – Franco Ordine, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato di una netta frattura tra alcuni componenti della dirigenza del Milan. Ecco tra chi: “C’è una frattura clamorosa sul Milan del futuro. Siamo allo scontro di due visioni: da un lato Milan stile Atalanta, dall’altro che mi il Milan debba tornare a fare il Milan. Gazidis ha deciso che si vuole occupare anche dell’aspetto tecnico, va a parlare con questo tedesco di cui non sappiamo nulla, bocciato da Maldini che si è già praticamente congedato nel momento in cui questo arriva. Boban non si pronunciato ma la pensa uguale”. Intanto Ivan Gazidis ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni: ecco quando, continua a leggere >>>

