Ordine: “Allegri? Un prezioso gestore. Se il Milan si vuole rilanciare…”

Intervistato a Tmw Radio, Franco Ordine ha parlato del Milan e dell'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico rossonero: "Se tu devi rilanciare una squadra di Serie A come il Milan, è evidente che hai bisogno di una squadra matura, dotata di talento e caratteristiche tecniche e temperamentali. Allegri non si affida allo stile ma è un prezioso gestore, che sa assemblare il motore nella maniera giusta".

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero sulla Juventus: "Avevo salutato l'arrivo di Chiellini come una boccata d'ossigeno, ma non pare che sia così. Non abbiamo capito bene i confini del suo ruolo. L'errore è stato dare tutto in mano a un solo uomo come Giuntoli, e avere amministratore delegato uno che si occupava di giornali. E' come si fa nelle società americane. Chiellini non è come tanti altri giocatori che sono passati dal campo alla scrivania e che pensavano di sapere già tutto. Chiellini si è laureato, ha avuto già un'esperienza negli USA, è tornato e ha fatto il giusto apprendistato per sedersi dietro la scrivania di un club così glorioso".