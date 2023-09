Onofri: “Quest’anno il Napoli se la gioca con Inter e Milan”

Claudio Onofri, ex tecnico del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa Scudetto per questa stagione

Claudio Onofri , ex tecnico del Genoa , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Marte'. L'allenatore ha parlato delle favorite per lo Scudetto sostenendo come il Napoli se la possa giocare con Milan e Inter . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Claudio Onofri

“Conosco bene Napoli, come a Genova un episodio determina l’umore della piazza. Siamo ad inizio stagione, la sconfitta con la Lazio è stata determinata da errori ma anche dalla bravura dei calciatori biancocelesti, certo ci sono stati degli errori ma anche cose positive. Quest’anno sicuramente sarà un campionato più equilibrato, l’anno passato il Napoli non aveva avversari, ora se la gioca con Inter e Milan. Tatticamente nella stesura della manovra del Napoli manca forse ancora qualcosa. Il modulo è più o meno lo stesso, ci sono situazioni in cui devi fare crescere i giocatori che fanno la differenza, ho visto un Napoli che sembrava attenersi al trend consolidato da Spalletti, non credo sia questo il motivo del ko con la Lazio". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan si è preso anche la Francia: exploit definitivo di 'Magic Mike' >>>