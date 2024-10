Olanda, Koeman tira le orecchie a Reijnders: “Ecco perché l’ho cambiato”

Ronald Koeman , Commissario Tecnico dell' Olanda , ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro la Germania ai microfoni di 'NOS', ente radiotelevisivo olandese, soffermandosi in particolare sulle motivazioni per cui ha deciso di sostituire Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan . La scelta è dovuta alla volontà di cambiare qualcosa in mezzo al campo, dove gli interpreti non erano stati bravi fino a quel momento. Ecco le sue parole.

Olanda, Koeman striglia Reijnders: e spiega il motivo per cui l'ha sostituito

"Sono stati migliori, più veloci e fisicamente più forti di noi. Non è stato bello, ma questo non mi spaventa, è una caratteristica di questa squadra. Siamo andati troppo all'indietro, non era questo il piano, dovevamo fare pressione dalla parte giusta del campo, ma non è avvenuto. Non so se sia per un po' di paura".