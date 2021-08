Oddo: “Nel mio Milan Kessié avrebbe trovato posto, è meraviglioso”

Massimo Oddo ha detto la sua riguardo la possibilità di vedere Franck Kessié giocare nel 'suo' Milan: ecco le sue parole

Intervenuto nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Massimo Oddo ha parlato di Franck Kessié. L'ex terzino rossonero ha detto la sua riguardo la possibilità di vedere un calciatore della rosa di oggi giocare nel 'suo' Milan, individuando proprio nell'ivoriano il profilo adatto. Ecco le sue dichiarazioni. "Non so quanto posto avrebbe trovato, ma direi Kessié che è un giocatore meraviglioso. Ogni tanto qualche partita sicuramente l'avrebbe fatta, ma davanti avrebbe avuto grandi giocatori come Gattuso, Ambrosini e Seedorf".