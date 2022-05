Oddo: “Milan, sarebbe uno Scudetto frutto della programmazione”

Massimo Oddo, ex terzino del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della possibilità che il Diavolo vinca lo Scudetto domenica

Daniele Triolo

Massimo Oddo, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della possibilità che il Diavolo, domenica sera, vinca il 19° Scudetto della sua storia. "Sarebbe davvero uno Scudetto bellissimo, un premio meritato dopo l’ottimo lavoro svolto dalla società. Dico questo perché credo che sarebbe un successo frutto della programmazione del club".

"Conseguenza dell’attesa, della pazienza che hanno avuto, della costruzione e dell’abilità che tutte le componenti hanno dimostrato di avere in questa direzione - ha detto Oddo sulla possibile vittoria del Milan in campionato -. Con l’avvento di Stefano Pioli in panchina si è costruito qualcosa di veramente importante, solido, duraturo".

"Fino a poco tempo fa il Milan non era nemmeno il favorito assoluto per la vittoria del titolo - ha concluso Oddo -. Oggi evidentemente sì, ma, ripeto è frutto della costruzione e del lavoro che è stato fatto fino a oggi, settimana dopo settimana. Merito che va riconosciuto a tutte le componenti, con un applauso vero a società, allenatore e giocatori". Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

