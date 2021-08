Oddo: “Milan, Scudetto difficile ma alla portata. Vedo Ibra con Giroud”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan oggi allenatore, ha parlato delle prospettive stagionali della squadra rossonera: le sue dichiarazioni

Massimo Oddo , ex calciatore del Milan ed oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni integrali.

Oddo sulla possibilità che il Milan vinca davvero lo Scudetto 2021 : "Difficile, ma alla portata. Il Milan è una squadra forte, con un'ottima difesa, un centrocampo pieno di qualità e due grandi campioni come Ibra e Giroud. Penso che Inter e Juve siano leggermente più pronte, ma non possiamo dimenticare quanto fatto dal Milan nella stagione passata".

Oddo sui vantaggi del Milan nel non aver cambiato allenatore : "Sì, Pioli conosce perfettamente i suoi perché li allena da due anni. Il Milan gioca un bel calcio ed affronta ogni partita con lo stesso spirito. Ma sa anche dare battaglia quando c'è da soffrire. Andare avanti con lo stesso tecnico aiuta anche sul mercato. Pioli sa cosa ha perso ma anche quello che serve per migliorare la rosa".

Oddo su Alessandro Florenzi : "Sa giocare in più ruoli e questa duttilità può rivelarsi preziosa in determinate fasi delle partite".

Oddo su cosa si aspetta da Olivier Giroud : "Il suo peso non si misurerà solo in campo, ma anche nello spogliatoio. È un acquisto da Champions, torneo in cui avere giocatori vincenti fa tutta la differenza del mondo. Giroud e Ibra sono totalmente differenti, ma intelligenti: insieme li vedo".

Oddo su Rafael Leao e Sandro Tonali: "Leao ha potenzialità inespresse. La prima annata di Tonali è nella natura delle cose. È arrivato in un grande club a 20 anni. Deve avere tempo di sbagliare e maturare. Sono nel posto giusto: basta vedere come sono cresciuti i compagni. Prendete Franck Kessié: razionalmente sarebbe impossibile chiedergli di più dopo l'ultima stagione, ma non si smette mai di crescere. E se sei giovane come Franck e gli altri milanisti ...".