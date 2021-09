Oddo: “Ibrahimovic? Il fisico lo aiuta, l’età c’è. Può giocare con Giroud”

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, ha parlato delle qualità di Zlatan Ibrahimovic e di Ciro Immobile, attaccante della Lazio

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, ha parlato delle qualità di Zlatan Ibrahimovic e di Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Il fisico lo aiuta, ma l'età c'è: Zlatan non potrà fare quaranta gare stagionali e per questo ecco Giroud. I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Su Immobile ho la mia idea: ha caratteristiche precise, è tra i più forti al mondo quando c'è da attaccare la profondità. Nel fraseggio dell'Italia di Roberto Mancini fa un po' più fatica ...".