Oddo: “Giroud è un fuoriclasse. Giocatori come lui trascinano la squadra”

Olivier Giroud continua ad incantare con la maglia del Milan. In occasione del match di Champions League stravinto contro il Salisburgo per 4-0, l'attaccante francese è stato autore di due gol e un assist. A tal proposito, Massimo Oddo, presente negli studi di 'Amazon Prime Video', ha parlato così del numero 9 rossonero: "Non mi aspettavo che potesse essere così determinante. E' un fuoriclasse. In certe partite i giocatori come lui trascinano la squadra. Nel Milan comunque tanti giocatori stanno diventando imprescindibili".